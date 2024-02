La segretaria del Partito Democratico torna nel capoluogo vibonese, a pochi mesi dalla chiusura della festa regionale, per dar forza al progetto politico messo in campo, anche dai democratici, con l’obiettivo di restituire alla città quella credibilità politica svilita dalla mala gestione, a guida centrodestra, di questi anni.

“Siamo lieti -dichiara il segretario regionale, sen. Nicola Irto- che la segretaria torni in Calabria a sostenere, insieme a noi tutti, la candidatura a sindaco di Enzo Romeo, nata attorno a una solida proposta politica costruita con gli altri partiti e movimenti della coalizione.

Una proposta che offre ai vibonesi una forte alternativa a questa destra sempre più confusa e lacerata ed alla Calabria una prospettiva unitaria in grado di affrontare le future battaglie elettorali con maggiore forza”

L’appuntamento è per le 11.00 a Palazzo Gagliardi

