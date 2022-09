“Ci sarà anche Maria Elena Boschi a “La Calabria, sul serio.” appuntamento in programma domani mattina presso il Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:30 e vedrà la presenza di Matteo Renzi che dimostra, ancora una volta, grande attenzione verso la nostra regione”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva Calabria.

“Domenica-commenta il coordinatore regionale del partito, Ernesto Magorno- con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi per una grande manifestazione a Lamezia Terme. Sono giorni intensi e bellissimi, il progetto del terzo polo continua a suscitare entusiasmo e interesse e, siamo convinti, che l’appuntamento di domani darà quella spinta ulteriore per realizzare un grande risultato il 25 settembre che sarà solo il primo momento di un futuro bellissimo.

Avanti, uniti, insieme”.