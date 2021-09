Si terrà domani alle ore 11.00 presso il B’Art Café, sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, l’attesa conferenza stampa convocata per i media, con la quale il sociologo Antonio Marziale, già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Regione Calabria, spiegherà le ragioni della sua “discesa in campo” alle imminenti Elezioni Regionali e parte del suo programma elettorale. Antonio Marziale si candida nella lista di Fratelli D’Italia per la Circoscrizione Sud, ossia per la provincia di Reggio Calabria nella coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato Presidente Roberto Occhiuto. La conferenza stampa si terrà ovviamente nel rigoroso rispetto della normativa vigente anti-covid a tal proposito è molto gradita la conferma della presenza.