Mancano pochi giorni alla presentazione delle liste elettorali alla Regione Calabria, ed i giochi non sono ancora fatti. Anzi nell’aerea del centrosinistra tutto può succedere. Andiamo per ordine:

CENTRODESTRA

Roberto Occhiuto sta lavorando alle liste dei consiglieri regionali; in Forza Italia l’uscente Sainato con molta probabilità sarà ricandidato nella lista “Forza Azzuri”, insieme all’altro consigliere uscente Crinò. Nella stessa lista prenderà posto Pierpaolo Zavettieri e Cettina Nicolosi. Dentro Forza Italia nella provincia di Reggio Calabria i giochi sono fatti. In lista Aruzzolo, Giannetta, Mattiani e Pedà. In fratelli D’Italia: Neri, Calabrese, Cascarano ed il ritorno di fiamma del sindaco di Varapodio Fazzolari. Nella Lega di Salvini in grande difficoltà dopo l’arresto di Nicola Paris, prende corpo la candidatura di Gilardi, naturalmente insieme all’uscente Tilde Minasi. La novità nel centrodestra è la candidatura di Antonio Marziale l’ex garante dell’infanzia, sta valutando insieme ad Occhiuto in quale lista collocarsi. In ogni caso Fratelli D’italia, Udc o azzurri tra poco si capirà. Intanto il popolo di Facebook si scatena a favore di Marziale. Invece Pasquale Imbalzano sarà candidato nella lista di Toti.

AEREA CENTROSINISTRA

Nella lista della Bruni tutto si gioca sui veti di Carlo Tansi a Cosenza. Infatti a tremare è Guccione. Per il resto sono alla ricerca di candidature specialmente a Reggio Calabria, dove tutti sanno, che Nicola Irto è inavvicinabile per tutti. L’unico che ha dato la sua disponibilità è Mimmetto Battaglia.

Luigi De Magistris giorno dopo giorno perde pezzi per strada, dopo l’uscita di scena di Equità di Pino Aprile e Michele Tripodi a Reggio Calabria. L’ex sindaco di Polistena Tripodi l’unico in grado di spostare molti voti.

Mimmo Lucano, da quello che si vocifera, non ha nomi per la sua lista regionale. A Taurianova pronta a scendere in campo Maria Stella Morabito. Insomma molte gatte da pelare per il sindaco di Napoli.

Mario Oliverio sta lavorando su due liste. In campo Aieta, Billari, D’agostino e Censore. A Siderno è pronta la candidatura di Condarcuri l’editore della Riviera