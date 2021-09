Luigi de Magistris sarà a Taurianova il prossimo 5 settembre per inaugurare il comitato elettorale alle ore 19 e alle ore 20 incontrerà la cittadinanza in Piazza Italia parlando di “diritto alla salute in Calabria e nella Piana di Gioia Tauro. Come uscire dalla disastrosa gestione?”. Modererà Stella Morabito candidata alla carica di consigliere regionale della Calabria.