Ore 19.40 – Elezioni Calabria, l’affluenza alle 19

Alle ore 19 è andato a votare il 22,66% degli aventi diritto. Un anno fa, a gennaio 2020 – ma ricordiamo che allora si votava in un solo giorno – la percentuale era stata del 35,53%.

AFFLUENZA PER PROVINCIA

Affluenza in provincia di Catanzaro: 24,96%

Affluenza in provincia di Cosenza: 22,86 %

Affluenza in provincia di Crotone: 20,08 %

Affluenza in provincia di Reggio Calabria: 22,36 %

Affluenza in provincia di Vibo Valentia: 20,38%