Di Robin Hood

Più si avvicina la data delle elezioni, maggiormente si intuisce la difficoltà del partito democratico di poter costruire uno schieramento credibile in grado di poter salvare la faccia alle elezioni regionali. Il sondaggio promosso da Approdo promuove Oliverio.

Mario Oliverio 65,22%

Luigi De Magistris 23,19%

Amalia Bruni. 11,59%



Nicola Irto

Era l’unico candidato a Governatore a poter tentare di costruire qualcosa di nuovo, ma è stato fatto fuori dalle correnti che sostengono il segretario Letta. Nicola Irto non dava sufficienti garanzie al nuovo corso del Pd romano. Adesso l’ex presidente del consiglio regionale si chiude a riccio nella sua provincia Reggio Calabria, forte dei 13 mila voti della passata legislatura.



Con la quasi certezza matematica che alla opposizione toccano 2 seggi ed 1 è del Pd, insomma l’eletto è Nicola Irto. Nessuno è in grado a Reggio Calabria di insidiare il trono di Irto. Anche Sebi Romeo si butta a capofitto a sostenere Irto. Trovare candidati pronti al sacrificio è una impresa ardua.

Carlo Tansi

Le giravolte di Tansi ormai fanno ridere tutti i calabresi. A dicembre aveva vinto il biglietto della lotteria Italia…(era accreditato nei sondaggi dal 10/15%), poi errori madornali, che tutti conosciamo, Tansi ha perduto per strada il tagliando vincente … adesso l’ex della protezione civile viene utilizzato nel nome del codice etico per far fuori un po’ di dirigenti del Pd non funzionali al disegno di calare dall’alto candidati alle prossime elezioni politiche.



Tansi , per strada ha perso quasi tutti i candidati al consiglio regionale. Poi si presenta a Reggio Calabria ed attacca a testa bassa Falcomatà e la sua giunta… mah…nessuno nel Pd si è alzato per zittirlo… incredibile!

Maria Antonietta Ventura



Una pagina chiusa in fretta e furia…da dilettanti allo sbaraglio.Due ex presidenti del consiglio e 3 ministri che non hanno rapporti con il ministero degli interni per chiedere lumi sulle aziende della Ventura…meglio non commentare.

Amalia Bruni

La scienziata prestata alla politica per salvare la faccia non ha appeal necessario per contrastare De Magistris e forse Oliverio. Amalia Bruni proposta da Speranza, Pd e M5s si troverà ad affrontare la formazione delle liste nel deserto assoluto. Cerchiamo di capire come si sta muovendo per trovare la quadra.



Il M5S ad oggi non è nelle condizioni di far la lista elettorale. Nel Partito democratico a breve si consumerà una guerra interna per accaparrarsi i 3 seggi che toccano al partito di Letta in caso di sconfitta. Tutto ciò in funzione del posizionamento per le candidature alle politiche. Insomma l’elezioni regionali servono alle correnti del Pd per indicare i nomi vicini alle loro posizioni politiche. Io Resto in Calabria, alcuni pronti al sacrificio nella lista del presidente? Di Natale chiede garanzie ( di che cosa?), Marcello Anastasi deve ringraziare il Signore per aver fatto per 2 anni il consigliere regionale, già è un ex? I socialisti di Incarnato hanno un solo obiettivo avere la candidatura di Franz Caruso a sindaco di Cosenza, per il resto non interessa un bel nulla…al massimo parteciperanno con qualche “candidata” nelle liste del Pd assecondano i desiderata dei commissari del Pd. . Della forza socialista non è rimasto nulla degli anni che furono. Un grande peccato. Articolo 1 la formazione di Stumpo e Speranza non sono in grado di far la lista. Anche per la formazione del ministro della Salute pronto un accorpamento con altre liste . Tutto il resto sono solo sigle senza soldati ma con molti appuntati!

MARIO OLIVERIO

Sarà la vera sorpresa? Nei sondaggi di Approdo ha avuto un ottimo risultato. Oliverio deve abbinare oltre alla sua immagine anche delle liste in Calabria , sarà in grado? A breve capiremo di più…se Oliverio, invece, sceglierà di essere portavoce di una costituenda aerea politica “ A Rete” convergente e parallela e collegata alle liste De Magistris, in questo caso, può fare male, molto male, al Pd di Graziano.



D’altronde Oliverio è stato preso a pesci in faccia dal partito democratico. Il successo della operazione convergente tra il sindaco di Napoli e Mario Oliverio, da un lato, metterà fortemente in discussione i progetti elettorali del Pd nazionale per quanto riguarda le candidature alle imminenti politiche in Calabria, dall’altro, sicuramente, il successo di De Magistris potrà essere la base di un nuovo soggetto politico di respiro nazionale.