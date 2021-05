“Condividiamo l’idea di indire le primarie del centro sinistra per la scelta del candidato a Presidente per le prossime elezioni regionali.

Il nostro apprezzamento all’On. Nesci e a Nicola Irto per aver dato la loro disponibilità alla partecipazione.

Un passo in avanti importantissimo per raggiungere l’unità della colazione che da più parti viene auspicata.

Ora serve allargare il campo con la partecipazione di quanti tra partiti, associazioni e movimenti vogliono contribuire alla formazione di una grande alleanza progressista.

Le corse solitarie e distanti dalla coalizione sono senza futuro e senza respiro, pertanto il nostro richiamo alla responsabilità, a quanti vogliono realmente bene alla Calabria preferendo il noi piuttosto che l’io.

Io Resto in Calabria è pronta a dare il proprio contributo alla costruzione della coalizione con uomini e idee”.