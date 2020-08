“La coalizione di centrodestra ha completato la compilazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria. E’ stato un lavoro intenso, appassionato, incentrato fortemente sulla volontà di allestire una squadra forte e competitiva. Saranno 10, tra partiti e liste civiche, i simboli che faranno parte della nostra coalizione.

Ringrazio tutte le anime del centrodestra per aver creduto in questo progetto e aver aderito alla mia volontà di correre tutti insieme, uniti e coesi, in vista delle elezioni. Una citazione obbligatoria in tal senso va rivolta a Fratelli d’Italia: il partito diretto da Giorgia Meloni sin dall’inizio con uno spirito di correttezza e lealtà si è impegnato sul territorio con determinazione. Sono certo che anche Fratelli d’Italia sarà un’altra punta di diamante alle elezioni comunali e darà un contributo fondamentale in termini di risultato elettorale.

All’amico Denis Nesci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, auguro di diventare presto (con la possibile elezione di Raffaele Fitto quale Governatore della Puglia) il nuovo Europarlamentare della Calabria cosi da affiancare il collega Vincenzo Sofo della Lega. Entrambi potranno lavorare per lo sviluppo della Calabria, aiutando il nostro territorio in relazione al decisivo tema dei finanziamenti europei.

Siamo pronti a presentare a tutti i reggini la nostra squadra, il progetto del centrodestra e il programma. Diremo loro cosa vogliamo realizzare, come lo faremo e per quali ragioni. E’ arrivato il momento di voltare pagina.

UNITI, SI VINCE “.

Avv. Antonino Minicuci

Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.

PARTITI E LISTE CIVICHE COALIZIONE CENTRODESTRA

ELEZIONI COMUNALI 2020. CITTA’ DI REGGIO CALABRIA

– LEGA

– FRATELLI D’ITALIA

– FORZA ITALIA

– MINICUCI SINDACO

– CAMBIAMO CON TOTI

– REGGIO ATTIVA

– AMA REGGIO

– M.E.D.A.

– OGNI GIORNO REGGIO CALABRIA

– NUOVA ITALIA UNITA