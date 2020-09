E’ la squadra che vince non il singolo!

Il risultato individuale di questa competizione elettorale non può e non deve essere argomento di dibattito. In gioco c’è il futuro della nostra Città!

Indipendentemente dal risultato finale sento la necessità in questo momento di indirizzare ogni sforzo ed attenzione ad una partita molto più importante: sostenere Giuseppe Falcomatà al ballottaggio e confermarne la sua elezione.

Quello che conta adesso è concentrare l’impegno di tutti al valore di una scelta che determinerà le sorti di Reggio Calabria, in termini di visione e di politica cittadina.

Nessuno deve sentirsi esautorato dall’impegno diretto di concorrere a determinare il futuro della propria Città. Sosterrò in prima persona, e con il mio partito, il Sindaco Falcomatà e chiedo a tutti coloro che mi hanno dato fiducia di continuare a sostenere il percorso che abbiamo intrapreso, un progetto di normalità che deve vederci protagonisti e mai spettatori.