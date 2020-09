«Il Movimento 5 stelle non ha mai dato indicazioni di voto per i ballottaggi delle amministrative e sarà così anche in occasione del prossimo appuntamento elettorale a Reggio Calabria».

A dichiararlo è la deputata del M5s Federica Dieni.

«Il Movimento – spiega ancora la parlamentare – non prenderà alcuna posizione ufficiale sul ballottaggio di Reggio, lasciando ai cittadini e a tutti i militanti la facoltà di scegliere in perfetta coscienza. Allo stesso tempo, è necessario ribadire l’importanza della partecipazione al voto per combattere ogni forma di astensionismo».