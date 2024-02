“Hanno scelto le liste del Presidente Sergio Ferrari 170 grandi elettori su 325, vale a dire oltre il 52%. È un risultato molto eloquente quello che è derivato dal rinnovo del Consiglio Provinciale di Crotone, per cui ieri, sabato 3 febbraio, si sono recati alle urne il 95% degli aventi diritto. Questo risultato così netto è motivo di grande soddisfazione per tutti, perché evidenzia due aspetti in particolare: il riconoscimento diffuso dell’ottimo lavoro di questi primi due anni di Amministrazione Ferrari; e l’importanza di vivere il territorio, conoscerne le esigenze, affrontarle cercando di assecondarne le istanze e le legittime aspettative. Crotone e l’intera sua Provincia hanno saputo riconoscere tutto ciò e hanno ricambiato riponendo ancora una volta la fiducia nel lavoro e nel gruppo del Sindaco e Presidente della Provincia.”

A dirlo è il Coordinatore regionale della Calabria e Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Cannizzaro, commentando il risultato elettorale di Crotone.

“Sebbene si tratti di elezioni ‘di secondo livello’, il risultato è inequivocabile. A Ferrari abbiamo sempre riconosciuto doti e capacità di ottimo amministratore, ancora prima che politiche. Pertanto, Forza Italia a Crotone e nel relativo territorio provinciale sa di poter contare su amministratori validi, espressione credibile delle rispettive comunità. A Sergio ed a tutta la sua squadra i migliori auguri di buon lavoro ed i complimenti per l’eccellente risultato, frutto di un lavoro che non poteva non esser riconosciuto.”