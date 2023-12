«Con un risultato eloquente, il centrodestra unito ha stravinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza». Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Con un grande gioco di squadra, il centrodestra ha addirittura migliorato il proprio consenso rispetto al voto precedente: da otto eletti del centrodestra e otto del centrosinistra, ora, con la diminuzione del numero dei consiglieri, passiamo a otto della nostra maggioranza e quattro della minoranza». «Sono felicissima – prosegue la presidente Succurro – per il dato eccellente di Forza Italia, che si conferma il primo partito della coalizione con quattro consiglieri; il quinto non è scattato per soli 100 punti. Soprattutto, il dato di Forza Italia è straordinario in tutte le fasce di voto, tenuto conto che il Pd, che partiva con il governo dei grandi Comuni, ha preso 18mila punti nella fascia superiore e poi solo altri sei, 7mila in tutte le altre fasce. Ciò significa che Forza Italia ha un radicamento capillare in tutto il territorio della Provincia, il che ci fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali». «Presto – conclude la presidente Succurro – incontrerò tutti i consiglieri per congratularmi con loro di persona. Intanto rivolgo tanti auguri ai nuovi eletti e ringrazio chi è stato finora al nostro fianco e continuerà ad esserci per migliorare il territorio e proseguire sulla strada del cambiamento concreto».