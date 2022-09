“Sarà il Centro di Eccellenza di Corigliano Scalo ad ospitare giovedì 8 settembre, alle ore 19.30, la manifestazione elettorale di Forza Italia in vista dell’appuntamento con le urne del 25 settembre per il rinnovo della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, manifestazione che ho inteso fortemente promuovere e che vedrà la partecipazione dei principali esponenti del partito a livello regionale e dei nostri candidati. Un momento di cruciale importanza per tutti gli Italiani e i destini del Paese, grazie al quale, con la fiducia dei calabresi, i nostri territori avranno la possibilità di essere significativamente rappresentati. Nasce così l’iniziativa di giovedì, aperta a tutta la cittadinanza di Corigliano Rossano e dell’intera provincia di Cosenza, che si configura come un momento d’incontro e confronto sulla proposta politica di Forza Italia”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

I lavori della manifestazione saranno introdotti dal consigliere regionale Pasqualina Straface, promotrice dell’iniziativa, e dopo i saluti del commissario cittadino del partito, Giuseppe Turano, si registreranno gli interventi del consigliere regionale Pierluigi Caputo, della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, dell’assessore regionale nonché coordinatore provinciale degli azzurri, Gianluca Gallo, e dei candidati alla Camera, Fulvia Michela Caligiuri, e al Senato, Mario Occhiuto.

“La manifestazione di giovedì – dichiara Straface – sarà l’occasione propizia per tracciare bilanci e prospettive di Forza Italia, partendo dal lusinghiero operato del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che in pochi mesi di governo ha avviato una vera e propria rivoluzione in ogni settore, anzitutto con scelte determinanti sulla sanità per incidere favorevolmente sulla tutela della salute dei cittadini calabresi. Poi, naturalmente, sarà la sede consona per evidenziare la storica possibilità per attuare una svolta e garantire un’adeguata rappresentanza istituzionale alla provincia di Cosenza. Anzitutto, con la conferma della fiducia nei confronti della Senatrice Fulvia Michela Caligiuri, candidata alla Camera dei Deputati, la quale ha dimostrato sul campo, in coerenza con la sua storia personale e familiare, una particolare attenzione per il mondo dell’agricoltura e delle attività produttive, e poi con l’autorevole figura di Mario Occhiuto quale candidato al Senato della Repubblica come capolista al collegio plurinominale, la cui storia personale e politica parla da sé. Una candidatura che premia il suo talento, la sua brillante carriera, la sua riconosciuta competenza e sensibilità come amministratore. L’ex sindaco di Cosenza vanta riconoscimenti internazionali per la sua esperienza professionale e, ne siamo convinti, saprà dedicarsi con l’analoga passione, che ha dimostrato nel corso della pluridecennale attività professionale e di quella amministrativa all’interno dell’importante assemblea legislativa che è il Senato della Repubblica, ai temi dello sviluppo sociale e produttivo della nostra Calabria e del Paese intero. Appuntamento, dunque, a giovedì 8 settembre al Centro di Eccellenza di Corigliano Scalo”.