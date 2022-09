Di LL

Dal riconteggio delle schede elettorali al ministero dell’interno, salta l’elezione al parlamento di Enza Bruno Bossio. La deputata cosentina uscente rimane fuori dal parlamento dopo la cocente sconfitta nella sua Cosenza. I numeri elettorali sono disastrosi per il Pd , doppiato dal M5S. Adesso si aprono scenari imprevedibili all’interno del partito democratico, in mano a correnti e sottogruppi senza avere il consenso della gente. Adesso tocca a Nicola Irto rinnovare il partito per avvicinarlo alla gente, con un rinnovamento radicale.

IL POSTO DELLA BOSSIO TOCCA AL M5S

I grillini sono riusciti ad eleggere tutti i nomi presenti nel listino: De Raho, Baldino, Tucci e Orrico. Per assegnare il seggio bisogna pescare nell’uninominale, a questo punto entra la Scutellà?

Si dovrebbe dunque scegliere tra gli sconfitti degli uninominali. La migliore dei “secondi” è Vittoria Baldino che però ha già staccato il pass per Roma essendo al secondo posto del plurinominale. Scorrendo la graduatoria si arriva così ad Elisa Scutellà che ha sì perso contro Wanda Ferro, ma si è difesa bene al punto da prendere il 30,17%.