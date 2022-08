Forza Italia

Al Senato Forza Italia candida come capolista l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto; numero 2 la deputata uscente Maria Tripodi, al numero 3 il capogruppo alla Regione di Forza Azzurri Giacomo Crinò e infine Carmela Pedà al numero 4.

Alla Camera Forza Italia candida come capolista il coordinatore regionale e senatore uscente Giuseppe Mangialavori, quindi la senatrice uscente Fulvia Caligiuri al numero 2, il deputato uscente Sergio Torromino al numero 3 e infine la senatrice uscente Silvia Vono al numero 4.

Per quanto riguarda gli uninominali, nel collegio Cosenza Città-Tirreno candida l’uscente Andrea Gentile

Poi il capogruppo di Forza Italia alla Regione Giovanni Arruzzolo nel collegio Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro alla Camera e infine il deputato uscente, e responsabile Sud del partito, Francesco Cannizzaro nel collegio Reggio città e provincia-Locride della Camera.

Fratelli d’Italia

Wanda Ferro e Fausto Orsomarso saranno i capilista, rispettivamente di Camera e Senato, di Fratelli d’Italia in Calabria. La deputata uscente sarà candidata pure nel collegio maggioritario di Catanzaro, mentre l’assessore della Giunta Occhiuto verrà invece schierato solo nel listino bloccato. Al collegio uninominale del Senato Nord ci sarà, invece, Ernesto Rapani.

Dietro Wanda Ferro dovrebbe trovare posto l’ex europarlamentare, catapultato da Roma, Alfredo Antoniozzi.

Italia Sovrana e Popolare, Granato e Ingroia candidati in Calabria

Per il collegio plurinominale alla camera spicca come capolista Antonio Ingroia, a seguire nella lista rosa Spadafora, Antonio Ferraiolo e Rosaria Colombo. Nei collegi uninominali per il collegio di Reggio Calabria abbiamo Antonio Massara, per Catanzaro concorre il senatore Bianca Laura Granato. Per il senato capolista Giuseppe Modafferi, coordinatore regionale di Ancora Italia, a seguire Immacolata Scruci e Fabrizio Pulvirenti di Crotone e Denise Albano di Reggio Calabria. Per i collegi uninominali, Lucio Sessa per la parte Nord, e Antonia Condemi per la parte Sud.

“Noi Moderati”

Alla Camera aspira a tornare alla Camera il reggino Nino Foti, già parlamentare del Popolo della Libertà, mentre al Senato Francesco Bevilacqua, già parlamentare di vecchio corso con Alleanza Nazionale e Pdl, punta ad essere eletto a Palazzo Madama.

Terzo Polo Azione – Italia Viva

L’ex ministra Maria Elena Boschi sarà capolista nel proporzionale per la Camera, in seconda posizione ci sarà il senatore uscente, renziano della prima ora, Ernesto Magorno. In terza posizione Carla Capocasale, segretaria provinciale di Azione a Crotone.

Mentre a guidare il listino per il Senato sarà il segretario regionale del partito di Calenda, l’ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti. A seguire la coordinatrice di Italia viva a Isola Capo Rizzuto, Daniela Ventura, l’ex candidato a sindaco di Vibo Valentia Stefano Luciano e la coordinatrice di Iv a Catanzaro, Daniela Rotella.

Nei collegi uninominali invece a rappresentare il collegio di Reggio Calabria ci sarà il capogruppo di Iv al Comune, Giovanni Latella.

A Vibo Marisa Galati, componente dell’assemblea nazionale di Iv.

A Cosenza sarà invece schierata la coordinatrice provinciale renziana Nunzia Paese, mentre a Catanzaro ci sarà Francesco Mauro, sindaco di Sellia Marina. Il docente Domenico Mazza, co-fondatore del Comitato Magna Graecia, è il nome scelto da Azione per il collegio Cosenza-Crotone.

Nel Senato invece, Daniela Ventura, oltre che nel listino proporzionale, sarà candidata anche nel collegio Nord per il Senato. In quello Sud, il Terzo polo piazza l’ex Garante dei detenuti, Agostino Siviglia.