Elezioni Morano Calabro, Il vicesegretario del partito democratico, Nicoletti :”La federazione Provinciale del Pd prediliga l’unità con le forze civiche della Città e per l’indicazione del candidato sindaco, in mancanza di accordo, si facciano le primarie”

Il vicesegretario provinciale del PD, Nicoletti :”La federazione Provinciale del Pd prediliga l’unità con le forze civiche della Città e per l’indicazione del candidato sindaco, in mancanza di accordo, si facciano le primarie”.

COSENZA-“Le elezioni amministrative rappresentano un passaggio importante per la vita di una comunità.

C’è la necessità di costruire un fronte unico per assicurare un nuovo ed efficiente governo a Morano Calabro.

Il Partito Democratico deve quindi essere inclusivo creando le condizioni per aprirsi alla società civile.

Ecco perché sarebbe opportuno che il circolo di Morano Calabro sia consequenziale, promuova dunque le primarie aperte per la scelta del candidato sindaco, peraltro già proposte dallo stesso circolo e accettate dalle forze civiche.

La logica del logoramento e dell’attesa porta inevitabilmente alla dispersione del consenso oltre che a rappresentare vecchie e stantie consuetudini politiche.

Occorre quindi che si proceda sin da subito con l’individuazione del candidato sindaco coinvolgendo le forze civiche attraverso le primarie aperte.

Sul punto sono in costante contatto con la federazione e con il segretario provinciale Vittorio Pecoraro, pertanto, in assenza di iniziativa la federazione provinciale avocherà a se la scelta.”

Lucia Nicoletti

Vice Segretario Provinciale PD Cosenza