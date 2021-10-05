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Elezioni in Calabria, ecco le preferenze dei candidati a consiglieri regionali nella provincia di Reggio Calabria Ipotesi eletti; Aruzzolo, Mattiani, Neri, Crino', Gelardi, Cirillo, Irto, Nastasi e Repaci
Ipotesi degli eletti alla carica di consigliore regionale nella Circoscrizione Sud:
Aruzzolo, Mattiani, Neri, Crino’, Gelardi, Cirillo, Irto, Nastasi e Repaci
C’è la possibilità che Fratelli d’Italia , possa avere un secondo eletto consigliere regionale nella persona del sindaco di Locri Calabrese, ma in questo caso dobbiamo attendere l’attribuzione dei resti regionali.
MARIO OCCHIUTO
FORZA ITALIA
ARRUZZOLO GIOVANNI 13.600
MATTIANI GIUSEPPE DETTO PEPPE 11.268
GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO 9.991
CREA CONCETTA PATRIZIA 8.272
PEDA’ CARMELA 5.070
GULLI’ ANTONINO DETTO NINO 2.261
CARIDI MARIA CONCETTA 1.293
FRATELLI D’ITALIA
NERI GIUSEPPE 5.886
CALABRESE GIOVANNI 5.259
FALCOMATÀ MONICA 2.641
CUSUMANO GIOVANNA 2.497
MARZIALE ANTONIO 2.351
FRACHEA FRANCESCA 1.467
MURATORI ANTONIO 391
FORZA AZZURRI
CRINO’ GIACOMO PIETRO 6.965
ZAVETTIERI PIERPAOLO 5.041
SAINATO RAFFAELE 4.486
DIGIORGIO ELISABETTA 2.598
NICOLOSI CONCETTA 1.624
ANASTASI ANTONELLA 954
CARUSO SIMONA 739
LEGA SALVINI CALABRIA
GELARDI GIUSEPPE 4.920
PRINCI STEFANO 4.343
MINASI CLOTILDE 3.417
RICHICHI MARIA GRAZIA 2.000
CUSATO VINCENZO 1.335
DIANO FRANCESCA 953
SPAGNOLO COSIMO DAMIANO 885
CORAGGIO ITALIA
CIRILLO SALVATORE 3.247
ANGHELONE SERENA 2.925
IMBALZANO PASQUALE 2.491
SCARCELLA CONCETTA DETTA CETTY 2.371
PRIMERANO SEBASTIANO 1.969
OLIVERI GIANMARCO DETTO OLIVIERI ANCHE NOTO OLIVERIO 1.168
MINA ALESSANDRA 905
NOI CON L’ITALIA
RITORTO RICCARDO 3.589
MAIOLINO ANTONINO 3.438
SERGI GIUSEPPE 1.165
MORGANTE MASSIMO GAETANO 784
ARCARDI MARIATERESA 531
POMPILIO MARIA 289
SERVINO CARMELA 41
UNIONE DI CENTRO
VADALÀ ANTONINO 1.067
FALLANCA PIETRO 789
GUARNA MARIA PIA ANTONELLA 273
LEONARDO RITA 246
MALARA ANTONIO 135
MEGALE FEDERICA 74
RUSSO FLAVIO 0
AMALIA BRUNI
PARTITO DEMOCRATICO
IRTO NICOLA 10.333
MURACA GIOVANNI DETTO GIANNI 5.840
BILLARI ANTONIO ANDREA 5.351
BATTAGLIA DOMENICO DONATO DETTO MIMMO O MIMMETTO 3.524
LIBERTO PATRIZIA 2.498
PACIFICI COSIMA DETTA MIMMA 2.339
ROSSI CATERINA 1.339
M5S
NASTASI ANNUNZIATO DETTO TITO 2.858
ZAVAGLIA FILIPPO 1.163
FOTI FABIO 1.101
MILETO MICHELE 844
QUAGLIATA DOMENICA DETTA DOMINELLA 743
ROSCHETTI GIOVANNA MILENA 597
DELLA VEDOVA MONICA 573
LA CALABRIA SICURA
ANASTASI MARCELLO 1.211
LIOTTA ANTONINO DETTO NINO 973
DE MARCO CESARE 495
ZAGARELLA GIUSEPPINA MARIA DETTA PUCCI 359
D’AFRICA EUGENIA MARIA GIOVANNA SILVANA DETTA GENELLA 353
CICCARELLI MAURIZIO 244
MARZANO SANDRA 202
TESORO CALABRIA
LACOPO ETTORE 835
SCOPELLITI PATRIZIA 592
TANSI CARLO DETTO TANZI 488
LOPREVITE VINCENZO 468
IERACE ANTONELLA 441
BONFA’ COLOMBA 310
SANT’AMBROGIO CESARE CARMELO DETTO CESARE 268
EUROPA VERDE
PONTECORVO GERARDO 194
ROSITANO DOMENICO 183
BRITTI RUGGERO 91
PRATICO’ ELVIRA 80
GIORDANO VINCENZO 45
GIGLIO PATRIZIA 8
SIMERI MARIA 1
PARTITO ANIMALISTA – DEMOCRATICI PROGRESSISTI
BONAVITA MARILENE 120
MARINO ANDREA 32
CERULLO VINCENZO 18
PALUMBO CLARA ANGELICA 2
ROSSETTI MARIA ROSARIA 2
LA MARCA DOMENICO 1
CAMPANA ISABELLA 1
P.S.I.
FOTI ROSARIO 98
SCORDO CARMELA 88
PARISI ALEXANDRA 69
MAGAZZÙ ANTONINO 46
TREDICI SALVATORE 20
CALOGERO STEFANIA 13
LEONE RITA 8
LUIGI DE MAGISTRIS
DEMA
PAZZANO SAVERIO 2.217
MILETO FRANCESCO DETTO FRANCO 1.906
PISTOLESI ADONE 1.485
CREAZZO ANTONIETTA DETTA NELLY 1.105
BELLOCCO DANIELA 1.058
VASTA ADRIANA 796
CHIAPPALONE LUIGI 402
DE MAGISTRIS PRESIDENTE
REPACI ROCCO ALESSANDRO DETTO SANDRO 2.128
TORTORELLA MARIA LAURA 723
MORABITO MARIA STELLA 688
PERRELLI FRANCESCO 594
NERI CATERINA DETTA MARINA 519
NUCERA CARMELO GIUSEPPE 422
IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE 330
UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 2.645
ROCCA ROSARIO 641
DIANO MARIA PASQUALINA DANIELA DETTA DANIELA 336
DE ROSA ANNA 248
LATELLA MARIA TERESA PANCRAZIA DETTA MARIA TERESA 236
QUARANTA ANTONINO DETTO NINO 217
IDONE PIETRO DETTO PIERO 111
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS
RULLI NICOLA 903
SCIOTTO ANGELO 389
COMPERATORE GIUSEPPE 322
GIORDANO AMALIA 272
BARTOLO IOLANDA DOMENICA DETTA IOLE 83
LEONARDO GIUSEPPE DETTO PINO 64
MALARA VALERIA 49
UNITI CON DE MAGISTRIS
CARCHIDI ANGELO 543
MULE’ SIMONA 454
SCRIVO ELEONORA MARIA ANNA 408
CAPOGRECO FRANCESCO EMANUELE 194
FONTANELLI GIOVANNA 194
FRISINA PASQUALE 190
ZACCURI MARIA LUCIA DETTA MARILU’ 178
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE
FASCI’ LORENZO 1.092
RIITANO VANESSA 229
IARIA ILENIA 185
FUSCO GIUSEPPE 167
MESSINA CINZIA AURELIA DETTA CINZIA 100
MARTINO SILVIA 83
COGLIANDRO MASSIMO 71
MARIO OLIVERIO
OLIVERIO PRESIDENTE
D’AGOSTINO FRANCESCO 2.428
ZAVETTIERI AGOSTINO 339
BARBERI GIULIANA 282
CONDARCURI ROSARIO VLADIMIR 152
FOTIA MARIA PIA 131
LAURENZANO LEO MARIO 72
SOTTILARO ELISA LUCREZIA 47