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TAURIANOVA (RC), MARTEDÃ¬ 05 OTTOBRE 2021

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      Elezioni in Calabria, ecco le preferenze dei candidati a consiglieri regionali nella provincia di Reggio Calabria Ipotesi eletti; Aruzzolo, Mattiani, Neri, Crino', Gelardi, Cirillo, Irto, Nastasi e Repaci

      Elezioni in Calabria, ecco le preferenze dei candidati a consiglieri regionali nella provincia di Reggio Calabria Ipotesi eletti; Aruzzolo, Mattiani, Neri, Crino', Gelardi, Cirillo, Irto, Nastasi e Repaci

      Ipotesi degli eletti alla carica di consigliore regionale nella Circoscrizione Sud:
      Aruzzolo, Mattiani, Neri, Crino’, Gelardi, Cirillo, Irto, Nastasi e Repaci
      C’è la possibilità che Fratelli d’Italia , possa avere un secondo eletto consigliere regionale nella persona del sindaco di Locri Calabrese, ma in questo caso dobbiamo attendere l’attribuzione dei resti regionali.

      MARIO OCCHIUTO

      FORZA ITALIA

      ARRUZZOLO GIOVANNI 13.600
      MATTIANI GIUSEPPE DETTO PEPPE 11.268
      GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO 9.991
      CREA CONCETTA PATRIZIA 8.272
      PEDA’ CARMELA 5.070
      GULLI’ ANTONINO DETTO NINO 2.261
      CARIDI MARIA CONCETTA 1.293

      FRATELLI D’ITALIA

      NERI GIUSEPPE 5.886
      CALABRESE GIOVANNI 5.259
      FALCOMATÀ MONICA 2.641
      CUSUMANO GIOVANNA 2.497
      MARZIALE ANTONIO 2.351
      FRACHEA FRANCESCA 1.467
      MURATORI ANTONIO 391

      FORZA AZZURRI

      CRINO’ GIACOMO PIETRO 6.965
      ZAVETTIERI PIERPAOLO 5.041
      SAINATO RAFFAELE 4.486
      DIGIORGIO ELISABETTA 2.598
      NICOLOSI CONCETTA 1.624
      ANASTASI ANTONELLA 954
      CARUSO SIMONA 739

      LEGA SALVINI CALABRIA

      GELARDI GIUSEPPE 4.920
      PRINCI STEFANO 4.343
      MINASI CLOTILDE 3.417
      RICHICHI MARIA GRAZIA 2.000
      CUSATO VINCENZO 1.335
      DIANO FRANCESCA 953
      SPAGNOLO COSIMO DAMIANO 885

      CORAGGIO ITALIA

      CIRILLO SALVATORE 3.247
      ANGHELONE SERENA 2.925
      IMBALZANO PASQUALE 2.491
      SCARCELLA CONCETTA DETTA CETTY 2.371
      PRIMERANO SEBASTIANO 1.969

      OLIVERI GIANMARCO DETTO OLIVIERI ANCHE NOTO OLIVERIO 1.168

      MINA ALESSANDRA 905

      NOI CON L’ITALIA

      RITORTO RICCARDO 3.589
      MAIOLINO ANTONINO 3.438
      SERGI GIUSEPPE 1.165
      MORGANTE MASSIMO GAETANO 784
      ARCARDI MARIATERESA 531
      POMPILIO MARIA 289
      SERVINO CARMELA 41

      UNIONE DI CENTRO

      VADALÀ ANTONINO 1.067
      FALLANCA PIETRO 789
      GUARNA MARIA PIA ANTONELLA 273
      LEONARDO RITA 246
      MALARA ANTONIO 135
      MEGALE FEDERICA 74
      RUSSO FLAVIO 0

      AMALIA BRUNI

      PARTITO DEMOCRATICO

      IRTO NICOLA 10.333
      MURACA GIOVANNI DETTO GIANNI 5.840
      BILLARI ANTONIO ANDREA 5.351
      BATTAGLIA DOMENICO DONATO DETTO MIMMO O MIMMETTO 3.524
      LIBERTO PATRIZIA 2.498
      PACIFICI COSIMA DETTA MIMMA 2.339
      ROSSI CATERINA 1.339

      M5S

      NASTASI ANNUNZIATO DETTO TITO 2.858
      ZAVAGLIA FILIPPO 1.163
      FOTI FABIO 1.101
      MILETO MICHELE 844
      QUAGLIATA DOMENICA DETTA DOMINELLA 743
      ROSCHETTI GIOVANNA MILENA 597
      DELLA VEDOVA MONICA 573

      LA CALABRIA SICURA

      ANASTASI MARCELLO 1.211
      LIOTTA ANTONINO DETTO NINO 973
      DE MARCO CESARE 495
      ZAGARELLA GIUSEPPINA MARIA DETTA PUCCI 359
      D’AFRICA EUGENIA MARIA GIOVANNA SILVANA DETTA GENELLA 353
      CICCARELLI MAURIZIO 244
      MARZANO SANDRA 202

      TESORO CALABRIA

      LACOPO ETTORE 835
      SCOPELLITI PATRIZIA 592
      TANSI CARLO DETTO TANZI 488
      LOPREVITE VINCENZO 468
      IERACE ANTONELLA 441
      BONFA’ COLOMBA 310
      SANT’AMBROGIO CESARE CARMELO DETTO CESARE 268

      EUROPA VERDE

      PONTECORVO GERARDO 194
      ROSITANO DOMENICO 183
      BRITTI RUGGERO 91
      PRATICO’ ELVIRA 80
      GIORDANO VINCENZO 45
      GIGLIO PATRIZIA 8
      SIMERI MARIA 1

      PARTITO ANIMALISTA – DEMOCRATICI PROGRESSISTI

      BONAVITA MARILENE 120
      MARINO ANDREA 32
      CERULLO VINCENZO 18
      PALUMBO CLARA ANGELICA 2
      ROSSETTI MARIA ROSARIA 2
      LA MARCA DOMENICO 1
      CAMPANA ISABELLA 1

      P.S.I.

      FOTI ROSARIO 98
      SCORDO CARMELA 88
      PARISI ALEXANDRA 69
      MAGAZZÙ ANTONINO 46
      TREDICI SALVATORE 20
      CALOGERO STEFANIA 13
      LEONE RITA 8

      LUIGI DE MAGISTRIS

      DEMA

      PAZZANO SAVERIO 2.217
      MILETO FRANCESCO DETTO FRANCO 1.906
      PISTOLESI ADONE 1.485
      CREAZZO ANTONIETTA DETTA NELLY 1.105
      BELLOCCO DANIELA 1.058
      VASTA ADRIANA 796
      CHIAPPALONE LUIGI 402

      DE MAGISTRIS PRESIDENTE

      REPACI ROCCO ALESSANDRO DETTO SANDRO 2.128
      TORTORELLA MARIA LAURA 723
      MORABITO MARIA STELLA 688
      PERRELLI FRANCESCO 594
      NERI CATERINA DETTA MARINA 519
      NUCERA CARMELO GIUSEPPE 422
      IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE 330

      UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE

      LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 2.645
      ROCCA ROSARIO 641
      DIANO MARIA PASQUALINA DANIELA DETTA DANIELA 336
      DE ROSA ANNA 248
      LATELLA MARIA TERESA PANCRAZIA DETTA MARIA TERESA 236
      QUARANTA ANTONINO DETTO NINO 217
      IDONE PIETRO DETTO PIERO 111

      PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS

      RULLI NICOLA 903
      SCIOTTO ANGELO 389
      COMPERATORE GIUSEPPE 322
      GIORDANO AMALIA 272
      BARTOLO IOLANDA DOMENICA DETTA IOLE 83
      LEONARDO GIUSEPPE DETTO PINO 64
      MALARA VALERIA 49

      UNITI CON DE MAGISTRIS

      CARCHIDI ANGELO 543
      MULE’ SIMONA 454
      SCRIVO ELEONORA MARIA ANNA 408
      CAPOGRECO FRANCESCO EMANUELE 194
      FONTANELLI GIOVANNA 194
      FRISINA PASQUALE 190
      ZACCURI MARIA LUCIA DETTA MARILU’ 178

      CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE

      FASCI’ LORENZO 1.092
      RIITANO VANESSA 229
      IARIA ILENIA 185
      FUSCO GIUSEPPE 167
      MESSINA CINZIA AURELIA DETTA CINZIA 100
      MARTINO SILVIA 83
      COGLIANDRO MASSIMO 71

      MARIO OLIVERIO

      OLIVERIO PRESIDENTE
      D’AGOSTINO FRANCESCO 2.428
      ZAVETTIERI AGOSTINO 339
      BARBERI GIULIANA 282
      CONDARCURI ROSARIO VLADIMIR 152
      FOTIA MARIA PIA 131
      LAURENZANO LEO MARIO 72
      SOTTILARO ELISA LUCREZIA 47

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