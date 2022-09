Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Sono queste le città della prima parte del tour elettorale di Maria Elena Boschi in Calabria. Primo momento per la capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati giovedì 8 settembre a Crotone, alle ore 15:30, presso la “Calabrodental Marrelli”. Alle 19:00, invece, incontro alla Sala delle Culture del palazzo della Provincia di Catanzaro.

Venerdì 9 giornata dedicata a Reggio Calabria con un doppio appuntamento. Alle ore 17:00 inaugurazione della sede del Terzo Polo in via Marina e alle 18:00 iniziativa pubblica che si terrà presso l’È Hotel.

Infine sabato 10 settembre, alle ore 10:00, incontro a Vibo Valentia nei locali del Sistema Bibliotecario Vibonese situato in Palazzo Santa Chiara.

“Saranno giorni importanti per la nostra campagna elettorale- commentano il Segretario Regionale di Azione, Fabio Scionti, e il Coordinatore Regionale di Italia Viva, Ernesto Magorno-. Siamo convinti che la presenza di Maria Elena Boschi sarà motivo di ulteriore avvicinamento da parte dei cittadini alla nostra proposta che, in queste settimane, ha suscitato tanta attenzione e interesse. Continuiamo a raccontare le nostre proposte con serietà e concretezza”.