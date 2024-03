Elezioni Gioia Tauro, nel sondaggio di Approdo vince Mariarosaria Russo. Ma è un testa a testa interessante con Simona Scarcella e Schiavone che incalza

Bellofiore e Schiavone sono indietro, ma hanno tutto il tempo per poter recuperare. Per noi i voti validi sono 1001

IL CRITERIO

Abbiamo scelto il criterio di depurare dal voto espresso le persone che su Facebook ed in generale sui social non hanno indicato Gioia Tauro come luogo di residenza. Ci sono tantissimi che hanno votato avendo dichiarato sul proprio profilo la residenza fuori da Gioia Tauro, questi voti non sono stati presi in considerazione. Abbiamo ammesso solo le persone fisiche. Tutte quelle giuridiche associazioni, aziende e quant’altro sono state escluse.

VOTANTI 1001

Mariarosaria Russo in testa CON IL 42,70% voti 427

Simona Scarcella CON IL 34%

Voti 340

Rosario Schiavone CON IL 18,3%

Voti 183

Renato Bellofiore CON il 2,4%

Voti 24

Altri che non si sono espressi con il 2,7%