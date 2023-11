In occasione delle elezioni amministrative che, nella prossima primavera, si terranno tra vari Comuni anche a Gioia Tauro, il segretario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti ha comunicato che, in accordo con la segreteria cittadina guidata da tantissimi anni da Angelo Guerrisi, aderirà al progetto politico guidato dall’avvocato Simona Scarcella, responsabile dell’Area legale dell’autorità di sistema portuale della Calabria.

«L’adesione a questo progetto – spiega Occhipinti – nasce sicuramente da una comune condivisione dei valori moderati, di solidarietà sociale e di tradizione che caratterizzano il partito con gli obiettivi di programma che il nuovo gruppo politico creato a Gioia Tauro sta portando avanti. Dopo un’attenta valutazione tra tutti i probabili candidati alla carica di sindaco, la scelta è ricaduta sull’avvocato Simona Scarcella anche e soprattutto in relazione alle indubbie competenze professionali che la stessa ha maturato in più di 25 anni di servizio nella pubblica amministrazione».

In particolare Scarcella ha prestato attività professionale per oltre 20 anni nello stesso Comune di Gioia Tauro e attualmente è un manager della pubblica amministrazione con un curriculum e un’esperienza sul campo che offre garanzie imprescindibili per il recupero di una cittadina che in questo momento vive situazioni drammatiche.

Lo stesso Angelo guerrisi ha specificato : «pur apprezzando le doti umani umane e professionali di tutti i papabili candidati a sindaco in questo momento storico della città non è possibile fare errori e quindi la scelta deve obbligatoriamente ricadere su una professionista che potrà amministrare con assoluta competenza l’Ente comunale». Angelo Guerrisi ha altresì precisato che pur non candidandosi personalmente alla prossima tornata elettorale ha deciso e ha già costituito una lista formata integralmente da giovani. «La maggior parte de componenti della lista – ha detto Guerrisi – è per la prima volta in politica e proviene dai vari ceti sociali che daranno quella ventata di novità di cui la città ha bisogno per tagliare definitivamente con il passato. Davanti alla grande novità legata al nome di Simona Scarcella sarebbe stato un controsenso riportare alla ribalta i vecchi nomi della politica rispetto ai quali i cittadini dimostrano insofferenza e delusione».