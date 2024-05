La segreteria regionale del Partito Democratico calabrese, guidata dal sen. Nicola irto, si è riunita, insieme alla presidente regionale, Giusi Iemma, all’on. Nico Stumpo, al capogruppo in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, e ai cinque segretari di federazione, provinciali e metropolitano, per definire la linea organizzativa dell’imminente campagna elettorale per le elezioni europee in cui sono candidati, tra gli altri, nella circoscrizione Italia Meridionale, i due calabresi Jasmine Cristallo e Luigi Tassone.

Nei prossimi giorni saranno convocate le direzioni regionale e provinciali per condividere l’impostazione definita nell’odierna riunione e lanciare la campagna elettorale su tutti i territori della Calabria, con l’obiettivo di presentare i nostri candidati e promuovere il programma elettorale della lista del Partito Democratico per un’Europa più giusta, più verde e più sociale.

“Siamo pronti a condividere questa battaglia al fianco dei nostri candidati -dichiara il segretario Irto- per un’Europa più solidale e unita. I candidati calabresi sono giovani e con una importante esperienza di impegno politico alla spalle. Rappresentano una presenza autorevole all’interno della lista circoscrizionale, l’impegno che chiediamo a tutti i dirigenti e militanti è il sostegno a loro e al Partito Democratico, coinvolgendo tutti i simpatizzanti e gli elettori sui territori.”