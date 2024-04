Elezioni Cittanova, la confusione regna sovrana. Antico, D’agostino e Fratelli d’Italia insieme?

Il PD e comitato civico alla ricerca di un nome. Bovalino in pista con il suo spazio civico e Cannata ‘ prepara la lista per convincere qualcuno a fare un passo indietro?

Tranne la candidatura a sindaco di Domenico Antico con il sostegno del movimento “A Testa Alta ” dell’ex vicepresidente del consiglio regionale della Calabria Francesco D’agostino con l’appoggio del partito Fratelli d’Italia, per il resto sotto il cielo di Cittanova la confusione regna sovrana. Il partito democratico con il suo movimento civico è alla ricerca di un candidato a sindaco. Tanti I nomi, poche le certezze, i nomi? La Delfa, Trampo…almeno che Morano all’ultimo secondo non ci ripensi e scende in pista. L’ex sindaco può stravolgere tutto il quadro politico cittadino.

Domenico Bovalino con il suo spazio civico sta approntando la lista per candidarsi a sindaco. Stesso ragionamento per Sandro Cannata ‘. L’ex sindaco sta lavorando per una lista forte, con l’intento di far fare un passo indietro a qualcuno dei contendenti alla carica di primo cittadino. Un quadro confuso dove tutto può succedere. Tra cene ed incontri politici, le sorprese sono dietro l’angolo?