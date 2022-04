«In occasione delle prossime elezioni amministrative di Catanzaro, la Lega e Forza Italia sosterranno la candidatura a sindaco del professor Valerio Donato».

Così i coordinatori regionali di Lega e Forza Italia, Giacomo Francesco Saccomanno e Giuseppe Mangialavori, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e il coordinatore cittadino azzurro, Marco Polimeni.

«Dopo un lungo e proficuo confronto con il professor Donato sui temi e sui bisogni di Catanzaro – continuano Saccomanno, Mangialavori, Mancuso e Polimeni –, siamo convinti che il suo sia il migliore e il più ambizioso progetto politico per valorizzare quanto fatto in questi anni dal centrodestra e, al tempo stesso, per realizzare il definitivo rilancio del capoluogo di regione. Il professor Donato è una figura autorevole, ha passione per la politica, quella con la “P” maiuscola, ha visione e ha ben chiari gli obiettivi per far rinascere Catanzaro e darle il ruolo che merita nel panorama calabrese e nazionale».

«Dopo aver registrato le nette dichiarazioni politiche nei confronti del suo ex partito, il Pd, apprezziamo – spiegano ancora – il voler mettere la sua competenza al servizio della città, dimostrando la libertà di pensiero e l’indipendenza del professor Donato, il cui unico scopo è quello di voler lavorare con determinazione e competenza per il bene dei catanzaresi. Per questi motivi siamo certi che il suo impegno sarà premiato dal voto dei cittadini e che il prossimo governo comunale, anche grazie al fondamentale apporto di Lega e Forza Italia, sarà all’altezza delle tante sfide che il capoluogo ha davanti a sé».

«La Lega e Forza Italia – concludono – si augurano che anche gli altri partiti del centrodestra condividano questa scelta e che al più presto, nel segno dell’unità e della condivisione, assicurino il loro supporto alla candidatura del professor Donato, la migliore possibile».