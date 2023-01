Le Elezioni Amministrative di Primavera 2023 si terranno nei Comuni delle Regioni a Staturo Ordinario in una data, ancora da definire, compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno .

In totale nella Città Metropolitana di Reggio Calabria i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del turno elettorale di Primavera 2023 al momento sono 11.

☻ Rinnovi Primavera 2023

COMUNE – Popolazione legale – N° Consiglieri – <> Sindaco

1) ● BIANCO(*) – 4.125 – 12 – <> Commissario prefettizio CAMPOLO Francesco

2) ● CANDIDONI – 389 – 10 – <> CAVALLARO Vincenzo

3) ● CONDOFURI – 5.074 – 12 – <> IARIA Tommaso

4) ● FIUMARA – 1.021 – 10 – <> BELLE’ Vincenzo

5) ● GIOIOSA IONICA – 7.014 – 12 – <> FUDA Salvatore

6) ● LOCRI – 12.459 – 16 – <> CALABRESE Giovanni

7) ● SAN PIETRO DI CARIDA’ – 1.265 – 10 – <> ROSANO Sergio

8) ● SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE – 1.017 – 10 – <> PAPALIA Salvatore

9) ● SCILLA(**) – 5.115 – 12 – <> Commissario Straordinario SURACE Antonia Maria Grazia

10) ● SERRATA – 914 – 10 – <> D’ANGELIS Angelo

11) ● SINOPOLI(***) – 2.154 – 10 – <> Commissario Straordinario FERRI Sara

(*) Sentenza Consiglio di Stato n. 5809/2021 del 9 agosto 2021 (annullamento verbale proclamazione eletti) – Pende ricorso per cassazione

(**) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DPR 3 novembre 2022 (dimissioni del Sindaco).

(***) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 27 giugno 2022 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente).

☻ Rinnovi Turno Straordinario Autunno 2023

COMUNE – Popolazione legale – N° Consiglieri – <> Sindaco

1) ● PORTIGLIOLA (<>) – 1.205 – 10 – <> Comm. Straord.: GUERRIERI Luigi, TODINI Giovanni, GRECO Francesco

2) 8) ● ROSARNO(<><>) – 14.380 – 16 – <> Comm. Straord.: GIANNELLI Antonio, MANCUSO Roberta, BUDA Emilio Saverio

(<>) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 – DPR 1 giugno 2022 (durata 18 mesi),

(<><>) Scioglimento Consiglio – DPR 23 febbraio 2021 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente). Affidamento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 30 agosto 2021 (durata 18 mesi), Proroga di 6 mesi DPR 29 dicembre 2022.