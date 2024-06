Elezioni amministrative Gioia Tauro 2024, tra sondaggi ed exit poll contrastanti alle 14:00 si apre lo spoglio delle schede elettorali

A Gioia Tauro una campagna elettorale infuocata, la posta in gioco lo scranno di primo cittadino. A contendersi la poltrona di sindaco Bellofiore, Schiavone, Russo e Scarcella. In tanti si stanno sbizzarrendo su exit poll e sondaggi, ma tali rimangono. La parola come al solito tocca ai cittadini, d’altronde non può essere diversamente in democrazia. Sondaggi ed exit poll con numeri limitati di partecipanti non da’ un quadro chiaro della vera realtà. Bisogna solo attendere qualche ora per sapere la verità. Dunque pazienza per capire chi vince a Gioia Tauro. Intanto buona attesa a tutti e sangue freddo…