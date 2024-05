A tutte le cittadine e i cittadini di Cittanova.

In questi giorni cruciali per il futuro politico della città, Spazio Civico conferma la presentazione della propria lista, aperta anche alla società civile, per le imminenti elezioni comunali.

Un momento di svolta, frutto di un percorso di crescita come laboratorio politico-culturale impegnato per il bene comune e con il chiaro intento di trasformare Cittanova in un modello di governance partecipativa e trasparente.

Negli ultimi giorni, abbiamo assistito ad un crescendo di voci e notizie tendenziose, sapendo bene che anche questo fa parte del gioco delle parti. Tuttavia, è fondamentale chiarire che Spazio Civico non ha mai considerato, né considererà mai, accordi che non siano basati su criteri oggettivi e condivisi.

La nostra visione di città non può essere compromessa o scambiata per nessuna “scorciatoia elettorale”.

Spazio Civico rimane fedele alla propria visione: quella di una politica basata sul dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, lontana da false promesse o da giochi di potere che non servono gli interessi della comunità.

Questo percorso rappresenta la nostra “bussola” in un mare agitato da opportunità politiche spesso effimere e contrarie al vero progresso.

Proseguiamo, quindi, più determinati che mai a promuovere un progetto politico che sia espressione autentica della volontà popolare.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti una serena Festa dei Lavoratori. Possa questo giorno essere occasione per celebrare il valore del lavoro e ricordarci l’importanza dei diritti di ogni lavoratore.