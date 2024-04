Elezioni amministrative Cittanova, ancora tutto in alto mare. Prende corpo l’ipotesi Franco Morano in alleanza con Francesco D’agostino? Domenico Bovalino si candida con il suo movimento "Spazio civico " in alleanza con Gino Catania. Antico con Fratelli d'Italia, Cannata' con il suo movimento allargato a movimenti civici. Il PD chiama a raccolta la società civile per domenica prossima in piazza. Per Cento doppia candidatura alle elezioni europee e sindaco