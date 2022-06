Le elezioni amministrative si terranno il 12 giugno 2022 (le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 – primo turno) nei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2017 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. Sempre il 12 giugno si andrà alle urne per la votazione sui Referendum 2022, infatti il Consiglio dei Ministri ha deliberato per la stessa data la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022) che saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, come previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 352/70.

I Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne in questa tornata elettorale sono 20:

RINNOVI PRIMAVERA 2022

Primo turno 12 giugno – Secondo turno (ballottaggio) 26 giugno

COMUNE – Popolazione legale – <> Sindaco uscente

Candidati Sindaco – Liste ammesse

1) ● ANTONIMINA – 1.361 – <> PELLE Luciano

1 MURDACA Giuseppe “ANTONIMINA PER COSTRUIRE FUTURO”

2 VARACALLI Massimo “CAMBIAMO ANTONIMINA”

2) ● BAGNARA CALABRA – 10.622 – <> FROSINA Gregorio Giuseppe

1 ROMEO Mario “LA BAGNARA CHE VOGLIAMO”

2 PISTOLESI Adone “INSIEME PER UN FUTURO”

3) ● BOVALINO – 8.814 – <> MAESANO Vincenzo

1 MAESANO Vincenzo “AGAVE”

2 RIMINI Giovanni Massimo “SIAMO BOVALINO”

3 PISCIUNERI Daniela “BOVALINO AL CENTRO”

4) ● CALANNA – 979 – <> ROMEO Domenico

1 CLEMENSI Domenica “S’INTESI”

2 GUARNA Maria PIA Antonella “LIBERI DI RICOMINCIARE”

3 ROMEO Domenico “LA GINESTRA”

5) ● CAMPO CALABRO – 4.410 – <> REPACI Rocco Alessandro

1 SCOPELLITI Antonino “CAMPO POPOLARE”

2 REPACI Rocco Alessandro “PRIMA DI TUTTO CAMPO CALABRO”

6) ● CARAFFA DEL BIANCO – 532 – <> MARRAPODI Stefano Umberto

1 MARRAPODI Stefano Umberto “CONTINUITA’ SOLIDARIETA’ SVILUPPO”

2 ROMEO Rosalba “ASSIEME PER CARAFFA”

7) ● CAULONIA – 7.060 – <> BELCASTRO Caterina

1 FRANCO Luana “RINNOVIAMO CAULONIA”

2 CAGLIUSO Francesco “CAULONIA RIPARTE”

8) ● CIMINA’ – 595 – <> CARUSO Giusy

1 MANGIAMELI Giovanni “VENTI DI CAMBIAMENTI”

2 SALINITRI Bruno “INSIEME PER CIMINA’”

9) ● GROTTERIA – 3.274 – <> LOIERO Vincenzo Attilio

1 LOIERO Vincenzo Attilio “PROGRESSO PER GROTTERIA”

2 RACCO Giuseppe “RICOSTRUIRE”

10) ● LAGANADI – 412 – <> SPADARO Michele

1 SPADARO Michele “IMPEGNO COMUNE”

2 CREACO Domenico “LIBERI DI RICOMINCIARE”

11) ● MOTTA SAN GIOVANNI – 6.122 – <> VERDUCI Giovanni

1 VERDUCI Giovanni “LA CITTA’ CHE CRESCE”

12) ● PALMI – 18.721 – <> RANUCCIO Giuseppe

1 – BARONE Giovanni – Liste collegate: OGNI GIORNO PALMI; LEGA SALVINI CALABRIA; UNIONE DI CENTRO; FORZA ITALIA; POLITICA LIBERA; FRATELLI D’ITALIA; PARTECIPAZIONE POPOLARE;BARONE SINDACO.

2 – RANUCCIO Giuseppe – Liste collegate: OBIETTIVO COMUNE; RANUCCIO SINDACO; AVANTI INSIEME; PALMI CONDIVISA; CAMBIAMENTI.

3 – IPPOLITO Arnino Giuseppe – “ CIRCOLO ARMINO”

13) ● PLACANICA – 1.250 – <> CONDEMI Antonio

1 CONDEMI Antonio “PLACANICA BENE COMUNE”

14) ● SAN FERDINANDO – 4.299 – <> TRIPODI Andrea

1 DIGIACCO Maria Carmela “#SANFERDINANDOLIBERA”

2 GAETANO Gianluca detto Luca “VIVI SAN FERDINANDO”

3 TRIPODI Andrea “LA SCELTA PER SAN FERDINANDO”

15) ● SAN LORENZO (**) – 2.685 – <> Commissario prefettizio Eugenio BARILLA’

1 MINNELLA Giuseppe “FIAMMA TRICOLORE”

2 FLOCCARI Giuseppe “PROGETTO COMUNE”

16) ● SAN PROCOPIO (*) – 539 – <> Commissario straordinario Antonina SURACE

1 POSTERINO Francesco “UNITI PER SAN PROCOPIO”

17) ● STAITI – 279 – <> PELLICANO’ Giovanna

1 PELLICANO’ Giovanna “IL FUTURO È NELLE RADICI”

2 RITORTO Domenico Lorenzo ”NOI PER STAITI”

18) ● TERRANOVA SAPPO MINULIO – 549 – <> FOTI Salvatore

1 TIGANI Ettore “PRIMAVERA TERRANOVESE”

2 VOTANO Carmelo “PROGETTO PER TERRANOVA SAPPO MINULIO”

19) ● VARAPODIO – 2.223 – <> FAZZOLARI Orlando

1 PORPIGLIA Francesca Anastasia “PRIMA L’ITALIA”

2 FAZZOLARI Orlando “PARTECIPAZIONE E RINNOVAMENTO PER VARAPODIO”

20) ● VILLA SAN GIOVANNI – 13.395 – <> Commissario prefettizio Marco OTERI

1 CAMINITI Giuseppina detta Giusy “LISTA CIVICA PER VILLA”

2 SANTORO Marco “VILLA IN COMUNE”

3 BUETI Demetrio “LAVORO-CIVILTA’-SPORT”

(*) Sospensione Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DP 134779 del 19 novembre 2021 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DPR 10 gennaio 2022

(**) Mancata proclamazione del Sindaco elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021