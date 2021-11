Il Ministro dell’Interno al momento non ha ancora ufficializzato la data della tornata elettorale amministrativa del 2022. Nei Comuni interessati al voto delle Regioni a Statuto Ordinario con molta probabilità, salvo differimento, le elezioni si terranno nella prossima primavera, pochi mesi dopo dell’elezione del Presidente della Repubblica in programma a febbraio. Le date delle elezioni amministrative nelle Regioni a Statuto speciale possono essere deliberate autonomamente. Nel 2022 dovrebbe tenersi in autunno il rinnovo del Presidente di giunta e del Consiglio regionale in Sicilia, dove il 22 gennaio 2022 le ex Province andranno al voto dopo dieci anni. Nel 2022 i cittadini italiani potranno essere chiamati al voto su referendum abrogativi e confermativi.

Tra i numerosi Comuni capoluoghi di provincia coinvolti in questa tornata elettorale vi sarà pure Catanzaro.

I Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne al momento sono:

RINNOVI PRIMAVERA 2022

COMUNE – Popolazione legale – <> Sindaco

1) ● ANTONIMINA – 1.361 – <> PELLE Luciano

2) ● BAGNARA CALABRA – 10.622 – <> FROSINA Gregorio Giuseppe

3) ● BIANCO (*) – 4.125 – <> Commissario prefettizio Francesco CAMPOLO

4) ● BOVALINO – 8.814 – <> MAESANO Vincenzo

5) ● CALANNA – 979 – <> ROMEO Domenico

6) ● CAMPO CALABRO – 4.410 – <> REPACI Rocco Alessandro

7) ● CARAFFA DEL BIANCO – 532 – <> MARRAPODI Stefano Umberto

8) ● CAULONIA – 7.060 – <> BELCASTRO Caterina

9) ● CIMINA’ – 595 – <> CARUSO Giusy

10) ● GROTTERIA – 3.274 – <> LOIERO Vincenzo Attilio

11) ● LAGANADI – 412 – <> SPADARO Michele

12) ● MOTTA SAN GIOVANNI – 6.122 – <> VERDUCI Giovanni

13) ● PALMI – 18.721 – <> RANUCCIO Giuseppe

14) ● PLACANICA – 1.250 – <> CONDEMI Antonio

15) ● PORTIGLIOLA – 1.205 – <> LUGLIO Rocco

16) ● SAN FERDINANDO – 4.299 – <> TRIPODI Andrea

17) ● SAN LORENZO (**) – 2.685 – <> Commissario prefettizio Eugenio BARILLA’

18) ● SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (***) – 4.053 – <> Commissione straordinaria (Silvana MERENDA – Emma CAPRINO – Salvatore DEL GIGLIO)

19) ● STAITI – 279 – <> PELLICANO’ Giovanna

20) ● TERRANOVA SAPPO MINULIO – 549 – <> FOTI Salvatore

21) ● VARAPODIO – 2.223 – <> FAZZOLARI Orlando

22) ● VILLA SAN GIOVANNI – 13.395 – <> Commissario prefettizio Marco OTERI

Mentre, sempre nella Città Metropolitana di Reggio Calabria gli Enti Locali interessati al voto della tornata elettorale di Primavera 2023 al momento sono i seguenti 11:

RINNOVI PRIMAVERA 2023

COMUNE – Popolazione legale – <> Sindaco

1) ● CANDIDONI – 389 – <> CAVALLARO Vincenzo

2) ● CONDOFURI – 5.074 – <> IARIA Tommaso

3) ● COSOLETO – 916 – <> GIOFFRE’ Antonino

4) ● FIUMARA – 1.021 – <> PENSABENE Vincenzo

5) ● GIOIOSA IONICA – 7.014 – <> FUDA Salvatore

6) ● LOCRI – 12.459 – <> CALABRESE Giovanni

7) ● ROSARNO (°) – 14.380 – <> Commissione straordinaria (Antonio GIANNELLI – Roberta MANCUSO – Emilio Saverio BUDA)

8) ● SAN PIETRO DI CARIDA’ – 1.265 – <> ROSANO Sergio

8) ● SAN PROCOPIO – 539 – <> GIUNTA Giovanni Domenico

10) ● SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE – 1.017 – <> PAPALIA Salvatore

11) ● SERRATA – 914 – <> D’ANGELIS Angelo