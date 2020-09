“Ringrazio per il lavoro svolto il Presidente e amico Marsio Blaiotta che dopo due consiliature ha lasciato la presidenza dell’ANBI Calabria, (già URBI), l’Associazione Regionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Saluto l’elezione di Rocco Leonetti nuovo presidente dell’ANBI Calabria a cui auguro buon lavoro. Questo quanto dichiara Pietro Molinaro Presidente della Sesta Commissione Consiliare – a seguito dell’assemblea dei Consorzi calabresi, che ha eletto il nuovo vertice regionale. La presidenza Blaiotta, presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce, il più esteso ed importante della Calabria sottolinea Molinaro – lascia una traccia indelebile poiché contrassegnata da accentuate fasi operative che hanno fatto si che si affermasse l’autogoverno, l’autonomia e il protagonismo degli agricoltori; grazie a tutti i Consorzi calabresi, – sottolinea –Blaiotta ha portato a termine con caparbietà, l’importante approvazione dei Piani di Classifica, l’aggiornamento degli Statuti Consortili, l’innovazione gestionale con una impronta imprenditoriale e una forte spinta all’ammodernamento della rete irrigua ma, anche tanto altro. Sono stati anni impegnativi, ma gratificanti quelli della presidenza Blaiotta – continua Molinaro – vissuti con pragmatismo e che hanno visto le strutture protagoniste poiché ha puntato a concretizzare e spingere i Consorzi su progetti esecutivi indirizzando energie e professionalità ai finanziamenti che sono stati e saranno messi in campo nel settore del miglioramento irriguo così come per la salvaguardia idraulica. Blaiotta – prosegue il presidente della Commissione – continuerà ad avere importanti incarichi a livello nazionale e ad essere, per l’esperienza acquisita sul campo, un sicuro un punto di riferimento. Sono certo – aggiunge – che il neo-presidente Leonetti, lavorerà in continuità nell’interesse del sistema consortile e dell’agricoltura. Un grande augurio anche alla squadra che affiancherà Leonetti che che sarà è composta da: Roberto Torchia (Crotone) e Fabio Borrello (Catanzaro) vice-presidenti, Francesco Sciarra (Mormanno) e Domenico Cannatà (Rosarno) componenti il direttivo.