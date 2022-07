Stamattina si è svolta, presso l’Aula Circolare dell’Università della Calabria, la votazione che ha sancito l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio degli Studenti per il biennio 2022-2024.

Il massimo organo di rappresentanza studentesca, riconosciuto dallo Statuto d’Ateneo, annovera 71 partecipanti, di cui 57 hanno partecipato alla votazione odierna. Per la prima volta nella storia dell’Ateneo di Arcavacata, si è delineata una maggioranza plebiscitaria, che ha portato all’elezione del Presidente

con 56 voti su 57 (una scheda bianca). La figura del neo-eletto corrisponde a Gregorio Collia, rappresentante iscritto all’Associazione A.L.Fa.e rappresentante in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG) ed esponente di spicco del movimento Athena-RèF. Trasmette immensa fiducia il fatto che tutte le liste rappresentate in Consiglio degli Studenti abbiano optato per convergere sulla figura di Gregorio Collia, indice che il suo nome sia valido e che il percorso fin qui condotto abbia prospettato una gestione responsabile, inclusiva, rigorosa e Istituzionale del Consiglio. La lista Athena-Rèf, attraverso le sue componenti, guida il Consiglio degli Studenti sin dal 2009. Siamo felici di dar seguito a questo lungo percorso e, soprattutto, sentiamo di voler esprimere un ringraziamento agli altri movimenti che hanno sostenuto la figura espressione del movimento. Abbiamo la volontà, attraverso un ampio e costruttivo confronto tra le componenti, di giungere a proposte che possano essere massima espressione di tutti gli studenti frequentanti l’Ateneo. Con la certezza che da ciò possa nascere un dialogo costruttivo anche e soprattutto con la Governance del nostro Ateneo, intendiamo dare al mandato un segno che cancelli definitivamente i residui negativi lasciati dalla pandemia, con iniziative che ripopolino il Campus e riportando gli studenti al centro della vision che ha reso il nostro Ateneo tra i migliori in Italia.

AthenaRèF