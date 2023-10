Con decorrenza 1° ottobre 2023 il C.R.E. Pasquale MIGALE è collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il C.R.E. Pasquale MIGALE ha svolto il servizio di leva, come ausiliario, presso il Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro nel 1981/82.

Vincitore di concorso viene assunto nell’aprile 1986 ed assegnato in qualità di Vigile del Fuoco al Comando di Catanzaro.

Promosso Capo Squadra viene assegnato dapprima al Comando di Crotone dove presterà servizio per circa 15 anni e successivamente trasferito al Comando di Catanzaro in servizio presso il distaccamento di Sellia Marina.

Conclude la sua carriera lavorativa in qualità di Capo Reparto Esperto con funzione di Capo Turno presso la Sala Operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria.

Nei suoi 38 anni e sei mesi di onorato servizio ha partecipato a numerose attività di soccorso connesse ad emergenze nazionali e regionali nonché a migliaia di interventi di soccorso tecnico urgente in ambito provinciale dimostrando sempre un elevato profilo di professionalità, affidabilità e passione per il proprio lavoro.

Al C.R.E. Pasquale MIGALE, dai colleghi della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Calabria, un sincero ringraziamento per l’attività svolta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) e gli auguri di una vita futura ricolma di serenità e di ogni bene unitamente ai propri cari.