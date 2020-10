“La sicurezza di studentesse, studenti e tutto il personale scolastico è sempre stata centrale per il MoVimento 5 Stelle. Lo dimostrano gli investimenti del Governo per una ripartenza in sicurezza delle scuole a settembre, ma anche i grandi stanziamenti per l’edilizia scolastica. La novità di questi giorni è un decreto interministeriale, già firmato dalla ministra Lucia Azzolina e ora controfirmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, che assegna agli enti locali 855 milioni per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. In Calabria arriveranno 35 milioni di euro.” Questo è l’annuncio del deputato calabrese del M5S Alessandro Melicchio, componente della Commissione Cultura alla Camera, che specifica le cifre. “Alla provincia di Cosenza sono destinati 13 milioni e 650mila euro, a quella di Catanzaro 5 milioni 560 mila euro, per la provincia di Crotone quasi 4 milioni di euro, per quella di Vibo Valentia 3 milioni e 312mila euro e per la città metropolitana di Reggio Calabria 8 milioni 641mila euro. La scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro, ma non sempre, purtroppo, lo è stato, soprattutto nella nostra regione. Stiamo sanando gravi lacune che abbiamo ereditato nel settore dell’edilizia, investendo in sicurezza e innovazione. Il prossimo passo – conclude Melicchio – sarà il Recovery Fund: buona parte delle risorse europee dovranno servire a migliorare il sistema dell’istruzione, anche per rendere più vivibili, confortevoli e moderni gli ambienti di apprendimento.”