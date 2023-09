L’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Foglio” che accosta il Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a una presunta tratta di esseri umani ha suscitato la solidarietà e il sostegno della Lega. Il partito rimarrà vicino ad Occhiuto in questa situazione, considerando l’attacco politico come inutile e infondato. È importante sottolineare che Roberto Occhiuto si è dedicato anima e corpo alla sua terra, cercando di affrontare le sfide legate alla carenza di personale sanitario. Ha assunto professionisti stranieri per colmare questa lacuna e garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria alla popolazione calabrese. La Calabria, da sempre terra di accoglienza, integra gli stranieri attraverso regolari contratti di lavoro. Pertanto, l’accusa di tratta di esseri umani risulta assurda e priva di fondamento. Roberto Occhiuto ha dimostrato di essere un presidente impegnato nella lotta contro la disoccupazione e lo spopolamento della regione ed ha cercato di colmare una necessità non procrastinabile. Ha implementato politiche economiche mirate, che vanno dal risparmio a un migliore riassetto nella gestione di tutti i settori strategici della Regione. Il suo impegno potrebbe aver toccato interessi che vanno oltre i confini regionali e nazionali, ramificandosi in ambiti più ampi. È importante sostenere e riconoscere il lavoro di un politico che si dedica con passione e impegno alla crescita e allo sviluppo della propria regione. Roberto Occhiuto merita il sostegno e la solidarietà di tutti coloro che credono nel suo operato e nelle sue politiche volte a migliorare la situazione socio-economica della Calabria