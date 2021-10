Cari Tutti.

Parteciperei volentieri e con grande interesse alla manifestazione di sabato 30/10/2021, per protestare e proporre soluzioni indispensabili per migliorare l’offerta sanitaria nel vastissimo territorio pianigiano. Chi conosce le mie battaglie di civiltà ed ha apprezzato l’impegno profuso, finalizzandolo alla crescita culturale e quali-quantitativa delle prestazioni erogate nei confronti di malati che afferiscono, sempre più fiduciosi al P.O. di Polistena, comprende l’incessante volontà di continuare lungo questo virtuoso percorso. Purtroppo, tale impegno e le continue richieste di attivare tutte le procedure necessarie per migliorare, sono state intese come offese e diffamazioni nei confronti del Decisore Pubblico che non ha esitato a esercitare, nei miei confronti, sanzioni disciplinari ed economiche. A causa di queste forme di autoritarismo, degne di uno stato di regime dittatoriale, eviterò di partecipare ad ogni altra forma di protesta e continuerò a svolgere, in silenzio e finchè ne avrò la forza, la mia attività professionale.

Certo della Vostra comprensione, porgo Distinti Saluti.

Enzo Amodeo