Un vecchio vizio quello di preferire la sanità privata nei confronti del pubblico. Cerchiamo di capire cosa e’ successo;

In alcune farmacie della piana di Gioia Tauro fanno circolare tra i propri clienti che all’ospedale di Polistena la risonanza non si fa in quanto rotta oppure un’altra balla. L’obbiettivo preciso è quello di indirizzare la propria clientela verso i laboratori privati a pagamento…per tanti cittadini inaccessibile per le proprie tasche, per alcuni un vero dramma curarsi. Un tranello di bassa lega, che serve solo a fare gli interessi del privato. Rassicuriamo i cittadini che si possono recare tranquillamente presso L’ospedale di Polistena e il reparto diretto dal dott. Cordopatri per fare la risonanza. Poi ci domandiamo perché in Calabria la sanità pubblica è allo sfascio, gli interessi economici in ballo sono enormi. C’è chi specula sulla pella della povera gente senza scrupoli. L’invito che facciamo di informarci costantemente sul comportamento di questi speculatori, inviando foto,audio e video sulla posta di Approdo.