E’ Tony Lio il nuovo allenatore dell’Isola Capo Rizzuto, ex calciatore e bandiera della Vigor Lamezia, da qualche anno ha iniziato la sua carriera di allenatore. Ha iniziato ad allenare in Promozione con la Promosport collezionando due buone stagioni, poi il passaggio alla Vigor Lamezia nella stagione 2020/21 come vice di Vargas; l’anno dopo confermato come vice di Alessandro Erra nella nuova FC Lamezia per poi subentrare allo stesso tecnico in qualità di traghettatore, un’esperienza durata otto partite con cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta.

Lo scorso anno ha preso in mano la Paolana, all’ottava giornata, ultima in classifica con appena quattro punti portandola ad una straordinaria, e quasi insperata, salvezza diretta, collezionando una media da play off con 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione aveva accettato il progetto ambizioso della DB Rossoblù Luzzi, ma è arrivato l’esonero dopo appena due giornate.

Una media punti alta in carriera e con un alto numero di vittorie, ora riparte da Isola.