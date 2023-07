Di GiLar

Grande soddisfazione per la città di Siderno, l’unico Comune del Reggino e della Calabria dei Comuni tra i 15.001 ed i 50.000 abitanti ad ottenere un finanziamento Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura, un istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore. Dove le finalità sono quelle di “attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue molteplici componenti e come luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati che quotidianamente operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro”.

La cittadina ionica ha ottenuto un finanziamento di quasi 30 mila euro raggiungendo il punteggio più alto a livello nazionale nella graduatoria pubblicata per il biennio 2022-2023.



Il bando ha messo a disposizione un totale di un milione di euro, dotazione che ha consentito di finanziare 36 progetti “esemplari” in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un ecosistema favorevole alla lettura.

Il progetto premiato ideato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, si chiama “Siderno per la lettura”. E si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura, guidato dall’Assessore Francesca Lopresti, e dalla Consigliera Annamaria Felicità, e supportato dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, che hanno costruito con gli esperti e il Settore 1 “AA.GG” (in particolare, la dott.ssa Alessandra Tuzza) il progetto, curando direttamente le riunioni con il partenariato.

Un parterre ricco di associazioni ed istituzioni scolastiche cittadine è alla base del successo della rete di “Siderno per la lettura”, che si è mosso a sostegno di un’idea congiunta per promuovere la lettura, partendo dalla consapevolezza che l’unione fa la forza se si vogliono raggiungere buoni risultati per la comunità.

Sono oltre 24 i partner aderenti, con una notevole predominanza del privato sociale, con cui ora si andranno a concretizzare le diverse azioni per la promozione della lettura con laboratori, corsi per lettori volontari, Festival del Fumetto e del libro ed innovazione digitale. Una dimostrazione che, anche partendo dalla Calabria e della Locride, si possono promuovere idee innovative e scalfire i vecchi stereotipi che per lungo tempo hanno caratterizzato il nostro sottosviluppo.

“A breve – sottolinea il sindaco Fragomeni- si attiveranno le intese partenariali e, secondo le tempistiche previste da Cepel, si attiveranno le azioni che rappresenteranno un naturale proseguo rispetto a quanto la Città sta già attivando su un progetto dedicato in questo caso alla promozione della Biblioteca che si sta realizzando grazie a fondi Regionali. È un nuovo tassello che rafforza la voglia della città di Siderno di ripartire dalla cultura e dal sociale per ottenere sempre nuovi risultati e innovazioni di lungo periodo per la crescita della sua comunità”.

Una grande soddisfazione per Siderno che dimostra che quando si costruisce con criterio culturale una progettazione dove il libro è protagonista assoluto, e solo il libro e la lettura, si possono ottenere grandi e soddisfacenti risultati.