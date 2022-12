I mezzi di comunicazione oggi disponibili sono molteplici e un’Amministrazione comunale dovrebbe utilizzarli nel migliore dei modi per informare i cittadini. Spesso abbiamo constatato che a Polistena questo non succede. L’Amministrazione comunale di Polistena utilizza tali mezzi in modo, secondo Polistena Futura, inappropriato. Abbiamo chiesto più volte che venga inserito sul sito istituzionale del Comune uno spazio dedicato alle attività dei consiglieri comunali ma tale possibilità c’è stata sempre negata. E’ paradossale leggere le risposte (non risposte) del Signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, con aggiunta delle immancabili offese, alle nostre interrogazioni sul sito senza dare la possibilità ai cittadini di leggere le nostre domande. Qualche giorno fa abbiamo letto una “notiziona” sul profilo facebook del Comune di Polistena, rigorosamente bloccato, e cioè che l’ente comunale sbarca anche su instagram. Ci meraviglia il fatto che questa notizia abbia avuto spazio mentre, per esempio, sui tanti canali e mezzi di comunicazione del Comune non sia stata data la notizia del crollo dell’intonaco dei bagni del plesso Trieste nel tentativo di tenere l’episodio nascosto. Ci sembra paradossale, per citare un altro esempio, che sui mezzi di comunicazione del Comune non sia stata data notizia di un evento svolto al Salone delle Feste che riguardava il libro e il concerto delle musiche di un musicista polistenese del 700, Michelangelo Ierace, per il quale gli autori non hanno voluto alcun compenso. Due piccoli esempi di quello che dovrebbe essere l’informazione sui canali social e istituzionali del Comune di Polistena. Purtroppo la realtà è diversa ed assistiamo continuamente ad una propaganda asfissiante ed inappropriata per mezzi di comunicazioni che dovrebbero essere istituzionali.

Speriamo in un futuro migliore.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”