E’ Rocco Bartuccio di anni 35 di Palmi la persona deceduta alle 7,30 in località Pontevecchio Gli uomini del 115 hanno estratto l’uomo da un’autovettura precipitata in un burrone profondo circa 50 metri.

La squadra si è calata per circa 30 m dal piano stradale in modo da poter recuperare il corpo su un dislivello di circa 20 metri