La perdita d’acqua che imperversava sulla Via Francesco Sofia Alessio (Nel magnifico Rione della Zaccheria, il più importante luogo di sapere e di Cultura di Taurianova), è stata riparata questa mattina dagli operai comunali che con grande impegno, già dalle prime ore del mattino hanno posto rimedio ad una situazione annosa, oggetto di polemiche cittadine, politiche e di accuse varie. Ma oggi, gli operai comunali, con la presenza del vicesindaco Antonino Caridi che aveva preso l’impegno di porre in essere tale incongruenza, è stato presente sui luoghi dall’inizio fino alla fine dei lavori.

Anche sui social questa situazione era diventata oggetto di scherno, come se i problemi di Taurianova fossero solo concentrati su quella perdita d’acqua, come dichiara lo stesso Caridi, “non è stata possibile ripararla prima perché tutti gli operai erano impegnati in altre questioni impellenti e per il trasporto di acqua nelle case, vista la carenza idrica”. Oltre al fatto che il ritardo è stato dovuto perché c’è stato un imprevisto anche di salute.

Ma tutto è bene quel che finisce bene!

Al di là di ogni ragionevole dubbio e senza paura di smentite, il vicesindaco Caridi e la sua squadra della manutenzione, sono la vera “Capitale Italiana”.

(GL)