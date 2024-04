Una morte che addolora, Enrico Buemi da senatore e presidente della commissione bicamerale per la riforma del sistema giustizia e relatore del testo sulla responsabilità civile dei Magistrati; aveva dato una impronta di efficienza per cambiare la giustizia in Italia. Buemi era un imprenditore di Torino con solidi legami in Calabria. Nel 2014 aveva partecipato al convegno organizzato dal nostro quotidiano e l’Avanti dopo l’assoluzione del nostro direttore Luigi Longo a Taurianova. La morte di Enrico ci lascia attoniti. Era un grande riformista, liberale e Socialista. Luigi Longo : “Oggi è un giorno triste, perdo un grande amico, insieme ad Emanuele Pecheux avevano organizzato a Taurianova un convegno per raccontare i casi di mala giustizia, portando la mia vicenda in parlamento. Grazie Enrico per la tua straordinaria amicizia ” La redazione di Approdo Calabria partecipa al dolore della famiglia. Ciao Enrico ti ricordiamo con grande affetto.

TAURIANOVA : 28/11/2014 :: “La legge (non) è uguale per tutti. Nei casi di errori giudiziari chi paga i danni?”. E’ Questo il titolo del convegno che si terrà sabato 29 Novembre a Taurianova (Rc), presso l’Auditorium dell’Istituto ‘Gemelli Careri’, in via Francesco Sofia Alessio, 13. Riforma della giustizia e responsabilità civile dei magistrati, sono i temi che saranno trattati nella tavola rotonda organizzata dalla Camera Penale di Palmi e ‘Approdo News’.

Parteciperanno: Enrico Buemi, Capogruppo Psi in Commissione Giustizia al Senato e relatore del testo sulla responsabilità civile dei Magistrati; Antonino Napoli, Avvocato Penalista e membro del Direttivo della Camera Penale di Palmi; Rocco Cosentino, Pm del Tribunale di Palmi, Michele Albanese, giornalista del Quotidiano del Sud. Parteciperà con una testimonianza Luigi Longo, imprenditore e editore di ApprodoNews, su un caso di malagiustizia che lo coinvolse personalmente in una inchiesta giudiziaria iniziata nel 2009 e terminata nel luglio del 2014. Modera Giada Fazzalari, giornalista.