È morto all’età di 72 anni Antonio Pioli. Era sorto agli onori della cronaca per la grande battaglia di civiltà e verità legata al sequestro ed omicidio del figlio Fabrizio Pioli ucciso dalla ndrangheta per aver avuto una relazione con una donna di Melicucco Simona Napoli. Antonio Pioli, dopo la morte della moglie e qella del figlio, non era piu lo stesso, le sue condizioni di salute si aggravavano giorno dopo giorno. Antonio Pioli era lo zio del direttore e fondatore Luigi Longo per aver sposato la nipote. Le condoglianze alla famiglia da tutta la redazione di Approdo.





