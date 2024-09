Di Luigi Longo

Non ce l’ha fatta Antonello Morabito professionista di livello, mio amico personale, da una vita. Purtroppo una lunga malattia non gli ha lasciato scampo. Antonello rimarrà per sempre nel cuore dei taurianovesi e di quelli che lo hanno conosciuto. Persona perbene, con un grande cuore, insomma un galantuomo. Giovedi 26 settembre alle ore 17,30 sarà portato nella chiesa Maria SS. Delle Grazie per la celebrazione del rito funebre. Alla moglie , ai figli e a tutta la sua famiglia le condoglianze e la vicinanza della redazione di Approdo.