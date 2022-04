Il Partito Democratico di Taurianova riparte da Mesa Gerace. Nelle elezioni per eleggere il segretario cittadino dei Dem che si sono svolte ieri, è stata eletta alla guida del Pd.

Mesa Gerace “reggente” del circolo cittadino del Pd, già consigliere comunale di maggioranza nella scorsa consiliatura e prima dei non eletti alle ultime consultazioni elettorali.

In un mondo politico dove impera il maschilismo più atavico e crudele, l’elezione di una donna alla guida di un partito non fa che accendere un lume di speranza ad alcuni cambiamenti “di genere”, dove la presenza femminile resta sempre un valore aggiunto di idee per guardare con più ottimismo e libertà al futuro.

Mesa Gerace avrà il duro compito di ricostruire un partito, sconfitto alle ultime amministrative, ma con un buon risultato. Dovrà raccogliere i pezzi per costruire una struttura politicamente solida, in quanto la posizione attuale è quella di una forza di opposizione in Consiglio Comunale (con Simone Marafioti), dove ad amministrare c’è una forza di centrodestra a trazione leghista.

Mesa Gerace, come neo segretario del Pd, ha quell’ardua impresa di costruire ponti e non alzare muri, di aprire al dialogo seppur duro, ma che sia costruttivo perché questa città ha bisogno soprattutto di dialogo in politica e di ascolto delle parti, tutte le parti politiche, nessuno escluso.

Come ci insegnò Benedetto Croce, “Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente onesta”, basta poco eh!

(GiLar)