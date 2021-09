È il calabrese Domenico Naso, originario di Rizziconi, 38 anni, imprenditore nel settore sanitario, sposato con un avvocato e padre di due bambine il designato dal partito di Matteo Salvini a guidare la coalizione del centro destra nel XIV municipio di Roma Capitale. Uno dei cinque candidati presidente in quota lega ambisce a governare il più vasto municipio di Roma nord che si estende dalla Balduina ai confini con Fiumicino e Anguillara Sabazia, l’area è popolata da circa 192.000 abitanti. Naso, vicino al coordinatore regionale del Lazio Claudio Durigon, garantisce un cambio di passo dalla vecchia amministrazione pentastellata che ha immobilizzato la città eterna; ”abbandonata tra servizi assenti, degrado e totale mancanza di progettualità ”dichiara il candidato Presidente che continua: ” punterò insieme al Candidato Sindaco Michetti a ripulire il municipio nei primi 100 giorni del mio mandato, il territorio versa in una situazione di totale abbandono, sono tante le istanze che i cittadini hanno posto alla mia attenzione, il decoro urbano è al primo posto nel mio programma elettorale. Il 3 ed il 4 ottobre La Capitale andrà al voto insieme a Milano, Napoli e Torino, sono certo che il centro destra rappresenti una proposta valida e concreta per ripartire.”