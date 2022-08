Fabio Scionti ex sindaco di Taurianova e coordinatore del movimento Azione di Carlo Calenda è stato designato a rappresentare Azione e Italia Via alle elezioni politiche del 25 settembre. Scionti è stato designato capolista al proporzionale al Senato della Repubblica. Una candidatura meritata per il lavoro svolto in questi mesi terribili sul territorio della nostra Regione ad organizzare un movimento nuovo.