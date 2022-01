Proseguono le attività pianificate da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a Media e Bassa Tensione, per innovare e potenziare la rete e gli impianti elettrici dell’azienda presenti su tutto il territorio regionale.

Nei giorni scorsi sono stati, infatti, completati alcuni interventi per il potenziamento degli impianti che consentono la capillare distribuzione dell’energia elettrica nei territori compresi tra Stefanaconi e Maierato (VV). In particolare, è stata realizzata una nuova linea in media tensione (20.000 Volt), lunga circa 1 chilometro, che consentirà di garantire una migliore qualità del servizio elettrico alle quasi 4.000 forniture presenti tra i Comuni di Stefanaconi e Maierato.

Il lavoro si aggiunge alle altre attività eseguite nel comprensorio vibonese: solo pochi mesi fa, a Pizzo sono state costruite e attivate tre nuove linee in media tensione, per un totale di poco meno di 6 chilometri, di cui trarranno vantaggio oltre 9.000 clienti nella preziosa città del “tartufo”. Sono state, inoltre, installate innovative apparecchiature all’interno delle cabine elettriche, con l’obiettivo di telecontrollare ed automatizzare gli impianti esistenti, al fine di garantirne una migliore efficienza della rete.

“Tali interventi, che hanno comportato per l’azienda un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro – ha dichiarato l’ing.Giovanni Simone, Responsabile E-Distribuzione, Unità Territoriale Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia, oltre a garantire una maggiore disponibilità di energia elettrica, consentiranno anche di incrementare il grado di resilienza degli impianti alle ondate di calore e di migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico per tutte le forniture presenti in un’area a forte vocazione turistica. Il nuovo assetto della rete, infatti, oltre a consentire una migliore ripartizione dei carichi energetici, consentirà anche di disporre di vie alternative attraverso le quali far transitare l’energia elettrica necessaria e, in caso di guasto, di ridurre il numero di clienti coinvolti e, soprattutto, diminuire la durata dell’interruzione”.