E’ Barbara D’Urso la candidata a presidente della Regione Calabria per il centrodestra?

La nota di Luigi Longo

La popolare conduttrice televisiva in più occasioni non ha nascosto un suo prossimo impegno nell’agone politico. Amica di Berlusconi e Salvini sarà lei, l’anello di congiunzione tra i due leader del centrodestra per trovare la quadra in Calabria? Si tratta solo di una indiscrezione. A Milano stanno lavorando su questa ipotesi per continuare sulla scia di una candidata donna a governatore. D’altronde nel centrodestra dopo la morte della Santelli non c’è sintonia tra le varie anime del centrodestra calabrese. Roberto Occhiuto oggi sembra in difficoltà. Abramo troppo legato alla lega per essere proposto da Forza Italia. Cannizzaro, non amato da Salvini, anzi al deputato reggino viene addebitata la sconfitta di Menicucci a Reggio Calabria. Gianluca Gallo ed il sindaco di Vibo Valentia estrema ipotesi.